Djokovic opgenomen in de loting, maar mag hij deelnemen aan Indian Wells?

Novak Djokovic (34) is nog steeds niet gevaccineerd. Het is daarom onduidelijk of de Servische legende al dan niet mag deelnemen aan Indian Wells.

Het is vooralsnog wachten op groen licht van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Pas als zij hun fiat geven, mag Novak Djokovic de Verenigde Staten binnen. In afwachting daarvan wordt Novak Djokovic woensdag opgenomen in de loting. De Serviër speelde onlangs zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Rus Daniil Medvedev. Djokovic is vijfvoudig winnaar in Indian Wells.