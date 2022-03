📷 Murray doet knappe geste en schenkt prijzengeld aan Unicef

De Brit Andy Murray is al een hele tijd ambassadeur voor Unicef. Het prijzengeld van dit seizoen schenkt hij aan de organisatie.

“Meer dan 7,5 miljoen kinderen verkeren in gevaar door het escalerende conflict in Oekraïne. Daarom werk ik samen met Unicef in Groot-Brittannië om dringende medische leveringen te voorzien”, laat de Brit weten op Twitter.

“Unicef zorgt voor toegang tot educatie voor gevluchte kinderen en steunt het herstel van beschadigde scholen. Ik zal al mijn prijzengeld doneren voor de rest van het jaar. Kinderen in Oekraïne hebben nu vrede nodig.”

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now. 🇺🇦 🙏



