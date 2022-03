Kimmer Coppejans schakelt al over naar gravel maar stuit in Italië meteen op Slovaak

Kimmer Coppejans is al overgeschakeld van het hardcourt naar het gravel door in Italië mee te doen aan het Roseto Degli Abruzzi-challengertoernooi. In het enkelspel is onze landgenoot in de eerste ronde al uitgeschakeld. Kovalík versloeg hem met 6-3, 5-7 en 6-2.

Gravel is een ondergrond waarop Coppejans wel goed uit de voeten kan. Hetzelfde kan echter gezegd worden van Jozef Kovalík. In iets minder dan veertig minuten trok die de eerste set al naar zich toe: de Slovaak sprokkelde drie spelletjes meer dan Coppejans. VLOTTE OPSLAGGAMES IN TWEEDE SET Coppejans begon zijn eigen opslagspelletjes vlotter te winnen in de tweede set, zo kwam er automatisch ook meer spanning in de wedstrijd. Het bleef gelijkop gaan tot aan 5-5. Coppejans kon toch eens zelf de break forceren en zo met de tweede set aan de haal gaan. Kovalík liet zich hierdoor niet uit zijn lood slaan. Hoewel er door beide spelers nog fel gestreden werd voor de punten, was het Kovalík die doorgaans aan het langste eind trok in de derde set. Daardoor kon hij ook nog een duidelijk verschil in de score aanbrengen: exit Coppejans dus al in de eerste ronde.