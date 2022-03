Belgische verovert de titel op het ITF-toernooi van Tours

Het is een Belgische tennisster die op het ITF-toernooi van Tours de titel heeft veroverd. Op dit toernooi in Frankrijk was Magali Kempen de beste. In de finale haalde Kempen het van de Duitse Natasja Schunk met 6-3 en 6-4.

Ook Yanina Wickmayer deed mee aan het toernooi van Tours. Zij strandde in de achtste finales in het enkelspel en bereikte de finale in het dubbelspel. De minder bekende Magali Kempen geraakte dus verder in het enkel. Ze versloeg achtereenvolgens Minella, Mikulskyte, Mrdeza en Rushiti.

En dan moest de clash tegen Schunk er nog aankomen. Een paar keer moest Kempen een felbevochte opslaggame zien door te komen. Dat lukte telkens, terwijl ze er zelf wel in slaagde om door de opslag van Schunk te gaan. Naarmate de set vorderde, kreeg Kempen steeds meer vat op het spel.

GEEN ENKELE KEER SERVICEVERLIES

De eerste set binnenhalen was dus geen probleem. Het scoreverloop in de tweede set was gelijkaardig: opnieuw ging het van 1-1 naar 3-1, waarna het enkel kwestie was om op de eigen service overeind te blijven. Het tweede matchpunt was raak voor Kempen.