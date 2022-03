Zizou Bergs doet Finse tegenstander kraken en schenkt België kwalificatie voor eindronde Davis Cup

Het is dan toch goedgekomen: België heeft de eindronde van de Davis Cup gehaald! Zizou Bergs had de taak om het beslissende punt uit de brand te slepen. Na vier wedstrijden stond het in de qualifier tussen Finland en België immers 2-2.

Virtanen en Bergs werden het terrein op gestuurd in de vijfde en allesbeslissende wedstrijd. Bemoedigend voor het Belgische kamp was dat de opslagspelletjes van Bergs uiterst vlot verliepen. Virtanen klampte wel aan tot 3-3, maar vervolgens liep het mis voor de Fin. Na een dubbele fout van hem kwam Bergs een break voor en die zou hij niet meer uit handen geven.

Door het mislopen van de eerste set zakte de moed al in de schoenen bij Virtanen. Bergs deed hem helemaal kraken door meteen door zijn opslag te gaan bij het begin van de tweede set. Bergs stoomde nu helemaal door en gaf zelfs geen enkel spelletje meer prijs. Een winnende service maakte het helemaal af: 6-4 en 6-0 waren de duidelijke cijfers in het voordeel van Bergs. België wint de ontmoeting in Finland met 2-3.