Ruben Bemelmans verovert samen met Duitse dubbelpartner de titel in Turijn na spannende finale

Het is prijs voor Ruben Bemelmans! Hij heeft de titel veroverd in Turijn, samen met zijn Duitse dubbelpartner Daniel Masur. Het werd een bloedstollende finale tegen de Nederlanders Apers en Pel. Bemelmans en Masur waren opnieuw de koningen van de comeback.

Ze hadden het immers al twee keer eerder in het toernooi klaargespeeld, om na een set achterstand toch nog te winnen. De geschiedenis herhaalde zich. De eerste set ging immers met 3-6 naar Apers en Pel. Het Nederlandse duo had minder dan een halfuur nodig om die set binnen te halen.

Misschien was het desondanks een goed voorteken voor Bemelmans en Masur, want bij hun vorige comebacks hadden ze de eerste set ook met 3-6 verloren, om dan de tweede met 6-3 te winnen. Ze hielden de trend aan: exact dezelfde cijfers kwamen op het scorebord in de tweede set van de finale, maar nu dus in hun voordeel.

RACE RICHTING DE TIEN PUNTEN

Dat betekende dat een super tiebreak de toernooiwinnaars moest aanduiden. Er kon amper onderscheid gemaakt worden tussen beide duo's. Bemelmans en Masur slaagden er dan toch in om een paar puntjes meer te winnen en het snelst aan die tien punten te geraken. De titel was zo een feit: Bemelmans en Masur wonnen het challengertoernooi van Turijn na winst in de finale met 3-6, 6-3 en [10-8].