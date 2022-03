Gemiste matchballen breken zuur op: Goffin en Gillé grijpen net naast zege in dubbel en België moet achtervolgen

Een opdoffer voor België in de Davis Cup. Goffin en Gillé hadden matchballen in het dubbelspel tegen de Finnen, maar konden geen van hun twee kansen benutten. In de allesbeslissende tiebreak waren het Heliövaara en Ruusuvuori die aan het langste eind trokken met 6-3, 2-6 en 7-6 (7/5).

Door een positieve coronatest kon Joran Vliegen niet aantreden in het dubbel. Een domper, want met hem en Sander Gillé had België een goede kans op succes. David Goffin sprong in als dubbelpartner voor Gillé. De eerste break van de match was er één in hun nadeel. Heliövaara en Ruusuvuori gingen van 2-2 naar 5-2 en haalden een opslagbeurt later de eerste set binnen.

Goffin en Gillé reageerden sterk: ze namen de eerste drie spelletjes van de tweede set voor hun rekening. Nadien zouden ze hun voorsprong alleen nog maar verder uitdiepen. Een prima tweede set dus van het Belgische duo: de bordjes hingen weer in evenwicht.

VOORSPRONG NIET VASTGEHOUDEN

Een derde set ging beslissen over welk land aan de leiding ging, want na de eerste dag stond het 1-1. Het begin van die set was een kopie van de tweede set: Goffin en Gillé liepen 0-3 uit. Deze keer slaagden ze er echter niet in om hun voorsprong vast te houden: van 1-4 ging het naar 4-4. Bij 4-5 kregen ze twee matchballen. Die bleven onbenut en in de tiebreak sloegen de Finnen toe. België staat nu dus 2-1 achter in de ontmoeting.