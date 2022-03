David Goffin doet in het enkelspel wel helemaal wat van hem verwacht wordt en brengt België langszij

Nadat het in het dubbel net niet was, lukte het David Goffin wel om België in het enkelspel een overwinning te bezorgen. Ook vrijdag had Goffin zijn enkelspel reeds gewonnen. Na vier duels staat het 2-2 in de ontmoeting met Finland, het vijfde duel gaat beslissen.

In het enkelspel kan Goffin dus een perfecte 2 op 2 voorlegeen in deze Davis Cup-ontmoeting: dat zal hem ook persoonlijk goed doen. Al was het vooral zijn land dat een zege van de Luikenaar nodig had, nadat Finland de leiding had genomen met 2-1. Emil Ruusuvuori was de tegenstander van Goffin in de vierde match. Laatstgenoemgde moest in zijn eerste opslaggame een breakbal redden, nadien groeide hij in de partij.

Het stijgende spelniveau hielp Goffin om in het steeds cruciale zevende game door de opslag van Ruusuvuori te gaan. Op de eigen service was het dan nog knokken voor elk punt, maar Goffin trok die eerste set wel over de streep. Het moeilijkste was dan wel gebeurd: Goffin ging door op zijn elan, nam snel afstand in set twee en diepte de kloof nog verder uit. Met 6-4 en 6-2 zorgde Goffin voor een 2-2-stand. Kan België het nu nog afmaken?