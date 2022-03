Bordjes hangen opnieuw gelijk, Zizou Bergs kan niet winnen van hoger gerangschikte Fin

Nadat David Goffin ons land op een 1-0 voorsprong had gezet in de Daviscup tegen Finland, kon Zizou Bergs de score verdubbelen. De 22-jarige Bergs moest echter de duimen leggen en de wet van de sterkste ondergaan.

David Goffin mocht het opnemen tegen een Fin die rond de 400e plaats stond op de ATP-ranking. Zizou Bergs (ATP-163) nam het dan weer op tegen Russuvuori (ATP-71) die twee weken geleden nog te sterk was voor Goffin in Qatar.

Ruusuvuori had in de eerste set genoeg aan één break om de set met 6-3 te winnen. bergs kwam nooit in de gelegenheid om de Fin te bedreigen. In de tweede set leek het verhaaltje helemaal snel uit te zullen zijn nadat Bergs bij een 1-1 stand zijn opslag opnieuw moest inleveren.

Maar onder druk en bij 5-4 voor de Fin, knokte Bergs zich opnieuw in de wedstrijd en scoorde hij zijn earste break. Spijtig genoeg was er enkele minuten later alweer een rebreak en gaf Ruusuvuori die niet meer af= 7-5 in de tweede set.

Zaterdag gaat de Daviscup-ontmoeting tussen België en Finland door. Om 13u is er een dubbelwedstrijd, daarna spelen Goffin en Bergs nogmaals een enkelwedstrijd.