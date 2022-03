Van Uytvanck sneuvelt in kwartfinale WTA-toernooi Lyon tegen thuisspeelster

Op het WTA-toernooi van Lyon (WTA-250) is Alison Van Uytvanck er niet in geslaagd om de halve finales te bereiken.

Van Uytvanck, zevende reekshoofd en het nummer 55 op de wereldranglijst, trof met Caroline Garcia een lager gerangschikte speelster op haar parcours in de kwartfinale (WTA-74) maar had dan weer pech dat Garcia in Lyon voor eigen publiek speelde.

Onze landgenote begon goed aan de partij en kon de eerste set pakken door eenmaal door de opslag van Garcia te gaan, ondanks de vele breakpunten langs beide kanten. In de tweede set liet Van Uytvanck het in de 3e game ondanks 4 breakpunten na om te breaken en dat kwam haar duur te staan want één game later was het vijfde breakpunt voor Garcia wel raak. De tweede set was voor de Française met 6-3.

Een derde set moest voor de beslissing zorgen en die leek in het voordeel van Van Uytvanck uit te draaien nadat het 1-3 werd. Garcia kwam echter helemaal terug, en maakte haar twaalfde breakpunt van de derde set af bij een 5-5 stand waardoor ze met 7-5 de derde set won.

Garcia is bezig aan een straf parcours in Lyon. In de eerste ronde schakelde ze het eerste reekshoofd Giorgi al uit.