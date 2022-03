Ruben Bemelmans doet het goed in Turijn en staat in finale dubbelspel

In het enkelspel lag Ruben Bemelmans er al in de eerste ronde uit op het Challenger-toernooi van Turijn. Maar zijn valiezen kon hij nog niet pakken, de Belg zat namelijk nog in het dubbeltoernooi. En daar doet hij het aan de zijde van de Duitser Daniel Masur zeer goed.

Want het duo Bemelmans-Masur heeft de finale bereikt in Turijn. Vrijdagnamiddag waren ze in de halve finale te sterk voor het Tsjechisch-Italiaanse duo Jebavy-Vavassori. Na amper 55 minuten tennissen stond de 6-3, 6-2 op het bord voor Bemelmans en Masur.

In de finale treffen ze zaterdagmiddag een Nederlands duo: David Pel en Sander Arends. Als Bemelmans (ATP-278) erin slaagt om met Masur de finale te winnen zaterdag, zal het zijn tweede titel zijn in het dubbelspel. In 2012 won hij aan de zijde van Xavier Malisse al eens in Los Angeles.