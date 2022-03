Geen dubbeltitel voor Wickmayer in Frankrijk: Brits duo te sterk ondanks set voorsprong

Op het ITF-toernooi van Tours werd Yanina Wickmayer al in de achtste finales uitgeschakeld in het enkelspel. In het dubbelspel stootte ze wel verder door, maar is het verhaal nu ook ten einde.

Uiteindelijk lukte het Wickmayer en haar Duitse sparringpartner Mona Barthel net niet om de finale te winnen in Frankrijk. De twee ervaren speelsters bootsten op een jong Brits duo Appleton-Collins.

De finale begon nochtans goed voor Wickmayer en Barthel, na 20 minuten stond het 1-0 in sets na een 6-2 in de eerste set. Ondanks een snelle break tegen in set twee, vochten ze zich terug in de wedstrijd en ook bij 4-5 kregen ze nog twee break punten om de score gelijk te maken in games maar uiteindelijk werd het in de tweede set toch 4-6 voor de Britse dames.

In de derde set, een super-tiebreak, begon alles goed maar na een 2-0 voorsprong stond het even later alweer 2-5. Die achterstand konden Wickmayer en Barthel niet meer goedmaken, de Britse dames wonnen met 6-10 de super-tiebreak.