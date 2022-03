Davis Cup-ontmoeting met Finland gaat door maar Joran Vliegen in isolatie na positieve coronatest

Vrijdag en zaterdag staan in het Finse Espoo de wedstrijden op het programma voor de Davis Cup-ontmoeting tussen Finland en België. Joran Vliegen maakt als dubbelspecialist deel uit van de Belgische selectie. Hij staat echter momenteel aan de kant.

"Joran Vliegen heeft positief getest op Covid-19", staat op het officiële Twitterkanaal van de Belgische Davis Cup-ploeg te lezen. "De protocollen worden gevolgd, de ITF en RTBF staan in coördinatie met de Covid-officier aangesteld voor deze ontmoeting en de onafhankelijke medische cel voor Covid-19."

The player is isolating and will remain in isolation until cleared as per the established protocols.

The tie will continue as planned. (2/2)