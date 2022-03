1-0! Goffin zwoegt maar wint wel eerste Davis Cup-wedstrijd tegen Finland

Goffin heeft op de Davis Cup gedaan wat er van hem verwacht werd: gewonnen.

België neemt het in de Davis Cup op tegen Finland met als inzet een plaatsje in de eindfase van het landentoernooi. In de eerste wedstrijd nam Goffin (ATP-68) het op tegen VIrtanen (ATP-405).

Ondanks het grote verschil in ranking had Goffin het lastig tegen de 20-jarige thuisspeler. In de eerste set bleven beide spelers mooi on serve tot Goffin bij 5-6 door de opslag van de Fin ging en het ook afmaakte.

Ook de tweede set werd met één break beslist. Goffin stond al snel 2-0 in het krijt, kon dat niet meer goedmaken en verloor met 6-3.

De derde en laatste set begon goed voor onze landgenoot maar zijn break werd meteen beantwoord met een re-break. Bij 3-4 ging Goffin opnieuw door de opslag van Virtanen en maakte hij het af op zijn eigen opslag.

Later vandaag neemt Zizou Bergs (ATP-163) het nog op tegen Ruusuvuori (ATP-71).