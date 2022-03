Yanina Wickmayer stuit op 22-jarige Britse in achtste finales van ITF-toernooi in Tours

Na 3 zeges op het toernooi in Tours, 2 in kwalificaties en 1 op de hoofdtabel, moest Yanina Wickmayer haar meerdere erkennen in de Britse Jodi Burrage in de achtste finales van het enkelspel. Wickmayer is in Tours enkel nog actief in het dubbelspel.

Nochtans verliepen de eerste vier opslaggames van Wickmayer naar wens. Ze had zelfs twee keer de kans om 3-5 uit te lopen, maar in plaats daarvan werd het 4-4 en greep Burrage ook in de twee volgende games de belangrijke momenten. Zo moest Wickmayer de eerste set aan haar opponente laten, terwijl er wel degelijk meer in zat. In de tweede set waren er kansen over en weer, al was het wel Burrage die de meeste breakballen afdwong. Dat had ook rendement: Burrage kwam 4-2 voor en had de zege dus binnen handbereik. Wickmayer redde twee matchballen op haar eigen opslag en twee op de service van Burrage, maar matchpunt nummer was dan toch raak. Wickmayer verloor met tweemaal 6-4. Samen met Barthel speelt ze nog wel de halve finales in het dubbel.