Yanina Wickmayer mag zich opmaken voor eerste (dubbel)finale sinds terugkeer naar tenniscircuit

Het is nog niet lang geleden dat Yanina Wickmayer terugkeerde op het circuit en er komt al een finale aan voor haar. Samen met Mona Barthel plaatste Wickmayer zich voor de finale van het dubbelspel op het ITF-toernooi van Tours.

Eerder op de dag werd Wickmayer uitgeschakeld in het dubbelspel, maar in het enkelspel was er dus wel succces. Nochtans waren het Gabriela Lee en Tereza Mrdeza die meteen een voorsprong namen in de halve finale. Wickmayer en Barthel dichtten wel onmiddellijk de kloof. Dat senario herhaalde zich nog een keer: op achterstand komen, maar die ook goedmaken.

Dat zorgde er ook voor dat het een spannende slotfase was van de tweede set. Wickmayer en Barthel wonnen het beslissende punt in het elfde spel en haalden in het hieropvolgende spel de set binnen. Ook in de tweede set speelden ze het klaar om enkele keren een beslissend punt te winnen, wat hielp om opnieuw een voorsprong uit te bouwen en nog verder uit te lopen. Met 7-5 en 6-2 waren Wickmayer en Barthel te sterk.