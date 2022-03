Novak Djokovic kan na het missen van Australian Open door veranderende regel wél spelen op Roland Garros

Op Roland Garros zal Novak Djokovic wel degelijk in actie komen. Na de Australian Open te moeten missen, zal het toernooi in Parijs zijn eerste grandslamtoernooi van het jaar worden. Djokovic zal in de Franse hoofdstad zijn titel verdedigen.

De saga rond de vaccinatiestatus van Novak Djokovic hield wekenlang, of zelfs maandenlang, de wereld in de ban met het oop op diens eventuele deelname aan de Australian Open. In Melbourne mocht Djokovic uiteindelijk niet meedoen. Dat zal in Parijs wel mogen. VACCINATIEPAS AFGESCHAFT Momenteel is het in Frankrijk een verplichte vaccinatiepas geïmplementeerd. Er komen echter versoepelingen aan. Vanaf 14 maart zal die vaccinatiepas afgeschaft worden. Dat heeft de Franse premier Jean Castex aangekondigd. Dat betekent meteen ook dat Novak Djokovic zal kunnen deelnemen aan Roland Garros. Het toernooi begint immers pas op 22 mei. Djokovic zakte onlangs van positie 1 naar positie 2 op de wereldranglijst. De Serviër won Roland Garros reeds tweemaal.

