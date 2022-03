Bemelmans haalt met Masur opnieuw een set achterstand op en gaat naar de halve finales

Een halve finale komt eraan voor Ruben Bemelmans en de Duitser Daniel Masur. Een set achterstand wegwerken blijkt voor die twee geen probleem. Ze speelden het al voor de tweede keer klaar op het challengertoernooi van Turijn.

Bemelmans en Masur hadden hun eerste dubbelmatch in Turijn gewonnen van Cornea en Fallert met 3-6, 6-3 en [10-5]. Een gelijkaardig scenario voltrok zich in de kwartfinales. Ook tegen de Amerikanen King en Lawson sprokkelden ze slechts drie spelletjes in de eerste set.

In de tweede set waren de rollen omgekeerd: deze keer waren het Bemelmans en Masur die afstand konden nemen. Exact dezelfde cijfers kwamen op het scorebord, maar dan in het voordeel van de Belgische-Duitse tandem.

TIKKELTJE SPANNENDER DAN VORIGE RONDE

Er kwam dus weer een super tiebreak aan te pas. Net als in hun vorige match geraakten Bemelmans en Masur het eerst aan tien punten. Het was wel een tikkeltje spannender. Desalniettemin is de kwalificatie opnieuw een feit: Bemelmans/Masur haalde als winnende duo zijn slag thuis met 3-6, 6-3 en [10-7].