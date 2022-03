Yanina Wickmayer voorbij Italiaanse dames naar kwartfinales dubbelspel in Tours

Yanina Wickmayer doet in Tours ook mee aan het dubbelspel en heeft daarin de kwartfinales bereikt. Hiervoor moest ze samen met haar Duitse dubbelpartner Mona Barthel voorbij het Italiaanse duo Pieri/Rossi. Dat lukte haast probleemloos;

Er waren in de eerste set wel enkele spelletjes waarbij het aankwam op het beslissende punt. Zoals vaak waren het details die mee de wedstrijd vorm gaven. Waar Pieri en Rossi in het begin nog aanklampten, lukte dat later niet meer. Wickmayer en Barthel sprintten weg richting 6-2-setwinst.

Als Pieri en Rossi dachten dat ze het hen in de tweede set moeilijker zouden kunnen maken, kwamen ze bedrogen uit. De waardeverhoudingen bleven duidelijk in het voordeel van Wickmayer en haar dubbelpartner. Opnieuw kwam er een 6-2 op het scorebord. Wickmayer en Barthel zitten door deze zege meteen in de kwartfinales in Tours.