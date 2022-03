Wickmayer trekt de lijn van de kwalificatiematchen in Tours prima door op de hoofdtabel

Nadat Yanina Wickmayer al twee kwalificatiematchen domineerde in Tour, is ze op de hoofdtabel er ook in geslaagd een wedstrijd te winnen. Haar Franse tegenstandster kon elke set wel enkele spelletjes sprokkelen, maar meer niet. Wickmayer won met tweemaal 6-3.

Carole Monnet is de nummer 283 van de wereld en begon ook het best aan de partij. Wickmayer zette echter snel orde op zaken, de 0-2-achterstand was onmiddellijk weggewerkt. In het altijd belangrijke zevende game ging Wickmayer nog eens door de opslag van haar opponente. Ondanks aandringen van Monnet bevestgide Wickmayer de break ook en onze landgenote zou niet aarzelen om de eerste set zo snel mogelijk af te maken.

Dat was een tik die Monnet niet meer te boven zou komen. Wickmayer maakte er gebruik van om op haar elan verder te gaan en meteen ook definitief afstand te nemen in de tweede set. Een straffe reeks van zeven spelletjes op rij was zo een feit. Monnet naderde nadien nog wel tot 4-3, maar verder dan dat geraakte haar poging tot een comeback niet.