Wickmayer en dubbelpartner duwen door na spannende eerste set en bereikten halve finales in Tours

Yanina Wickmayer kent wat succes in het dubbelspel in Tours. Ze heeft de halve finales bereikt, samen met haar dubbelpartner Mona Barthel. Ze versloegen de Russische Selekhmetova en de Letse Vismane met 7-6 en 6-3 in de kwartfinales.

Selekhmetova en Vismane waren de eerste reekshoofden in het dubbelspel op het ITF-toernooi van Tours. Een knappe verwezenlijking dus van Wickmayer en Barthel om hen uit te schakelen. Vooral de eerste set kende een spannend verloop. De eerste vier games werden gelijk verdeeld en ook na twaalf games stond die gelijke stand nog op het bord. Er moest dus een tiebreak gespeeld worden en daarin waren Wickmayer en Barthel de beteren. In de tweede set slaagen ze erin om door te gaan op dat elan. DEFINITIEF VERSCHIL Zo speelden ze het al snel klaar om een definitief verschil om het scorebord te brengen. De topreekshoofden werden dus uitgeschakeld, Wickmayer en Barthel zitten zeker bij de beste vier duo's in Tours.