Novak Djokovic werkt na samenwerking van in totaal vijftien jaar niet meer met zelfde coach

In totaal kon Novak Djokovic vijftien jaar lang rekenen op de steun van zijn Slovaakse coach Marian Vajda. Enkel in 2017 kwam het reeds tot een pauze. Een jaar later haalde Djokovic Vajda opnieuw bij zijn staf en begonnen ze samen te timmeren aan de weg terug naar de top na een mindere periode voor de Serviër.

Na de ATP Finals van vorig jaar in Turijn stopte Vajda definitief met Djokovic te trainen. Dat viel nog niet meteen op, omdat Djokovic de Australian Open niet mocht spelen en dit jaar dus enkel nog maar in actie kwam op het toernooi van Dubai. Daar verloor Djokovic in de kwartfinales, waardoor hij niet langer de nummer 1 van de wereld is.

What a journey Marian. 15 years! 🤯😃 You have been by my side during the most important & memorable moments. We have achieved the unachievable & I will forever be grateful for your friendship & dedication. You will always be my family & I can’t thank you enough for everything 🙏🏻 pic.twitter.com/8ihJP2VpiS