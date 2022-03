Greet Minnen zegt af voor WTA-toernooi van Lyon

Greet Minnen moest al opgeven in de finale van Nur-Sultan en zegt nu af voor het toernooi van Lyon. Minnen is blijkbaar nog niet helemaal hersteld en kan deze week dus niet in actie komen in Frankrijk. Het was voorzien dat Minnen enkel en dubbel zou spelen in Lyon.

Buikpijn lag aan de basis van de opgave van Greet Minnen in de finale van het ITF-toernooi van Nur-Sultan. Het volgende toernooi op haar kalender was het WTA-toernooi van Lyon. Daar stonden op deze woensdag in principe twee matchen op het programma waar Minnen in zou aantreden. Minnen zou daar in de eerste ronde van het enkelspel spelen tegen de Zwitsersde Viktorija Golubic en dan zou ze in het dubbelspel het samen met Arantxa Rus het opnemen tegen Laura Siegemund en Vera Zvonareva. Daar komt allemaal niets van in huis. VERVANGSTER VERLIEST Minnen is niet op tijd fit geraakt en moet verstek geven. In het enkelspel werd Mai Hontama aangeduid om haar te vervangen, maar de Japanse verloor van Golubic.

