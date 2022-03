Alison Van Uytvanck zet opnieuw Russische opzij in Lyon en staat in de kwartfinales

Na met overtuiging Zvonareva te verslaan, trof Alison Van Uytvanck opnieuw een Russische in Lyon. In de achtste finales moest Van Uytvanck het opnemen tegen Gracheva en ook die ging voor de bijl. Een plek in de kwartfinales is zo een feit.

Van Uytvanck bouwde voort op haar eerdere goede prestatie in Lyon door meteen de eerste twee spelletjes naar haar hand te zetten. Bij 4-2 ging ze een tweede maal door de opslag van haar tegenstandster, ook deze keer was het een blanco break. De setwinst was meteen zo goed als binnen, Van Uytvanck liet die niet meer liggen. Meteen pakte onze landgenote ook de eerste drie games in de tweede set. Zo leek de wedstrijd al vroeg in een beslissende plooi te liggen, maar Gracheva knokte wel terug. Van 4-1 ging het naar 4-4. Waarna een zeer felbevochten game volgde. Van Uytvanck bleef druk zetten, kwam 5-4 voor en kon het vervolgens op eigen opslag afmaken. Met 6-2 en 6-4 schaarde ze zich bij de laatste acht in Lyon.

