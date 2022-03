Nieuwe nummer 1 op ATP-ranking, Goffin in vrije val

De Rus Daniil Medvedev is de nieuwe nummer 1 op de ATP-ranking. Hij volgt er Novak Djokovic op.

Een halve finale in Acapulco en een finaleplaats op de Australian Open, gecombineerd met een nederlaag van Djokovic in Dubai in de kwartfinales leveren Medvedev de nummer 1 op.

Uiteraard zat het feit dat Djokovic, omdat hij niet gevaccineerd was, niet speelde in Melbourne daar voor een heel groot stuk tussen.

De Serviër stond maar liefst 361 weken op nummer 1. Zverev blijft nummer drie, Nadal wordt vierde in de ranking.

David Goffin blijft verder wegzakken. Hij levert twintig plaatsen in en wordt nummer 68. Zizou Bergs stijgt vijf plaatsen naar 163. Kimmer Coppejans gaat zes plaatsen omhoog naar 214, Bemelmans klimt 17 plaatsen naar nummer 278.