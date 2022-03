Yanina Wickmayer stoot door op toernooi van Tours

Yanina Wickmayer heeft in de qualifiers in het Franse Tours gewonnen van Cerino Ruiz.

Het was de tweede zege voor Wickmayer. In de vorige qualifierronde had Wickmayer nog met twee keer 6-0 gewonnen tegen Adithya Karunaratne uit Hong Kong.

In de tweede ronde van de qualifiers gunde ze haar tegenstander in een uur tennis wel enkele spelletjes. Cerino Ruiz verloor echter met 6-2 en 6-1.

In de volgende ronde wacht morgenochtend om 11 uur een duel met de 20-jarige Française Carole Monnet.