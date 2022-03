Goed nieuws van Greet Minnen na opgave in Kazachstan

Zondag gaf Greet Minnen op tijdens de finale van het ITF-toernooi in het Kazachse Nur-Sultan.

Greet Minnen heeft vandaag op Instagram uitgelegd wat er aan de hand was. Onze landgenote liet weten dat ze last had van de buik, de nacht voor de finale.

De pijn werd te hevig om de finale zondag uit te spelen. Volgens Minnen is er geen probleem om deel te nemen aan het WTA-toernooi van Lyon in Frankrijk.

In Lyon is de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 35), het derde reekshoofd, de eerste tegenstander van Greet Minnen.