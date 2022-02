Statement dat kan tellen van Russische tennisser: "No war please"

Andrey Rublev heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor het ATP-toernooi van Dubai. Maar dat was voor de Rus achteraf duidelijk bijzaak.

De Russische top-10 speler haalde het na drie felbevochten sets van de Pool Hurkacz. Na afloop trok hij met een stift naar de camera, normaal gezien doen tennissers dat om hun handtekening achter te laten. Rublev niet, hij had een duidelijke boodschap voor de wereld: "No war please".

Het maakt alleen maar meer en meer duidelijk dat heel veel Russen niet achter hun president Vladimir Putin staan met de inval van buurland Oekraïne.