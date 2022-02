Kersverse nummer 1 gaat meteen onderuit tegen Grand Slam-recordhouder

Daniil Medvedev heeft op het ATP-toernooi van Acapulco zijn halve finale verloren van Rafael Nadal. In de andere halve finale was de Brit Norrie verrassend sterker dan Tsitsipas.

Geen Djokovic of Federer in Mexico maar met Medvedev (ATP-1), Tsitsipas (ATP-4) en Nadal (ATP-5) stonden er toch enkele mooie namen in de halve finale in Mexico. Vooral Medvedev wou zich bewijzen nadat hij deze week de nummer 1-plek op de wereldranglijst overnam van Novak Djokovic.

Maar Medvedev trof met Nadal een speler die zijn topvorm van weleer opnieuw gevonden heeft. Op de Australian Open pakte Nadal zijn recordgrandslam en hij gaat nu op hetzelfde elan door. In de eerste set had hij aan één break genoeg om met 3-6 te winnen.

Nadal ging in set twee meteen door de opslag van Medvedev. De Rus kreeg bij een 2-4 stand maar liefst 7(!) breakpunten in hetzelfde spelletje maar Nadal verzilverde zijn derde gamepunt. De veer bij Medvedev was gebroken: 3-6.

In de finale treft Nadal niet Tsitsipas maar wel Norrie. De Brit had aan twee breaks genoeg om te winnen van zijn Griekse opponent. In de eerste set was één breakpunt bij 4-4 voldoende en in de tweede set deed hij opnieuw hetzelde, al had hij nu wel 2 break punten nodig om er 4-5 van te maken.