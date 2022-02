Greet Minnen maakt favorietenrol waar en stoot door naar finale in Kazachtstan

Niet elke tennisser of tennisster zit zoals Nadal of Medvedev in Mexico. Twee Belgische dames: Bonaventure en Minnen, zitten in Kazachtstan. En daar doen ze het uitstekend in het toernooi van Nur-Sultan.

Minnen (WTA-79), het eerste reekshoofd in Kazachtstan, was erin geslaagt om de halve finales te bereiken. daarin nam ze het op tegen de Russische Zakharova. Op papier een zeer haalbare kaart aangezien de Russin op de 228e plaats staat in de ranking en de laagst geklasseerde deelneemster is. Minnen kende niet bijster veel problemen met haar opponente. In de eerste set werd het 6-3, in de tweede set hield Zakharova iets langer stand maar moest ze met 7-5 toch de zege aan Minnen laten. Het is mogelijk een volledig Belgische finale in Kazachtstan. Ysaline Bonaventure speelt op dit moment haar halve finale nog.