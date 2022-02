Géén Belgische finale in Kazachstan: Bonaventure eruit in halve finale

Even leek het erop dat we een volledig Belgische finale zouden krijgen in het ITF-toernooi van Nur-Sultan in Kazachstan.

Greet Minnen plaatste zich eerder op de dag al voor de finale door de Russische Zakharova te verslagen in twee sets. Bonaventure (WTA-211), de tweede Belgische in Kazachtstan, nam het in haar halve finale ook op tegen een Russin: Isaeva. Het werden felbevochten sets die bijna een uur duurden, althans de eerste twee toch. Isaeva won de eerste set met 7-5 en Bonaventure had in de tweede set ook aan één break genoeg om de bordjes opnieuw gelijk te hangen: 4-6. In de laatste set was het vat af bij onze landgenote en ging ze na 2u en 11 minuten tennis met 6-2 onderuit. Greet Minnen zal dus in de finale opnieuw voorbij een Russin moeten.

