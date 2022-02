Ysaline Bonaventure haalt de halve finales in Kazachstan

Ysaline Bonaventure speelt de halve finales van het ITF-toernooi in Nur-Sultan (Kazachstan).

Bonaventure is zevende reekshoofd op het toernooi, maar kegelde er wel het Spaanse tweede reekshoofd Aliona Bolsova uit.

Setstanden waren twee keer 6-3. De wedstrijd zat er in nog geen uur spelen op. In de halve finale is de Russische qualifier Isaeva Anhzelika de tegenstander.

Greet Minnen werkt haar kwartfinale nog af tegen Russische Valeria Savinykh, het zesde reekshoofd.