Wat deed Elise Mertens in finale van toernooi in Doha?

Elise Mertens stond in Doha in de finale van het dubbelspel. Hoe bracht ze het er vanaf? Dat was de hamvraag.

Elise Mertens nam het met haar dubbelpartner Kudermetova op tegen Gauff en Pegula in wat een erg spannende finale zou gaan worden in Doha. Supertiebreak De Belgische won met haar partner de eerste set nog met 6-3, maar daarna kwamen de tegenstanders beter in de match. De tweede set ging met 5-7 naar Gauff en Pegula, in de supertiebreak werd het 5-10 voor dat duo. Geen nieuwe WTA-titel dus voor Mertens.