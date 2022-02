Nieuwe nummer 1 op ATP-ranking, maar echt happy is die niet: "Ik wil vooral vrede"

Voor het eerst sinds 2004 hebben we maandag een nummer 1 van de wereld die niet tot de 'Big Four' hoort. Maar erg belangrijk is het op dit moment niet voor die nieuwe nummer 1. En hij is niet de enige die er zo over denkt.

Daniil Medvedev wordt vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de ATP-ranking, maar daar maalt de 26-jarige Rus niet echt om. Vrede Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is voor hem op dit moment belangrijker: "Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten." "Ik heb inmiddels als junior en als prof in zoveel verschillende landen gespeeld. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede."