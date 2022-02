UPDATE: Minnen is tweede tegenstandster vlotjes de baas en gaat naar kwartfinales, ook Bonaventure is door

Greet Minnen won vorige week al een toernooi als topreekshoofd en probeert in Nur-Sultan hetzelfde te doen. De kwartfinales heeft ze alvast al bereikt. Ook in haar tweede partij geraakte Greet Minnen immers niet in de problemen.

Na het opzij zetten van de Wit-Russische Kubareva, kreeg Minnen de Tsjechische Linda Noskova op haar bord. Minnen deed er net geen halfuur over om de eerste set naar haar hand te zetten. Door die met 6-3 binnen te halen, zette Minnen al een eerste stap richting kwartfinales. Het was echter uitkijken of Noskova wat kon terugdoen. Ze kon onze landgenote iets langer aan het werk zetten, dat wel, maar daar bleef het dan ook bij. Minnen begon prima aan de tweede set en bracht opnieuw eenzelfde score op het scorebord. Het werd tweemaal 6-3, Minnen had haar plek bij de laatste acht dus dubbel en dik verdiend. Update: ook Ysaline Bonaventure heeft zich geplaatst voor de kwartfinales door de Russische Vikhlyantseva te verslaan met 6-2 en 6-4.