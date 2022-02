UPDATE: Bemelmans moet zowel in het enkelspel als in het dubbel (samen met Geerts) het hoofd buigen in Pau

Het ging een drukke avond worden in Pau voor Ruben Bemelmans. Zowel zijn enkelwedstrijd als zijn duibbelmatch stonden in principe nog op het programma. In het enkelspel heeft Bemelmans alvast verloren van de Fransman Gilles Simon.

Van de 37-jarige Gilles Simon is geweten dat het een sterke retourneerder is. Dat bleek ook al snel in deze wedstrijd, want in het derde spel ging Simon door de opslag van Bemelmans. Simon rekende zich misschien al rijk in de eerste set, maar dat was buiten een rebreak gerekend. Er moest dus een tiebreak gespeeld worden en daarin verloor Simon slechts drie punten.

De tweede set verliep grotendeels gelijkaardig. Eerst nam Simon een voorsprong, waarna Bemelmans nadien nog net op tijd kon terugslaan. Van 5-3 achter kwam Bemelmans terug tot 5-5, maar de volgende twee spelletjes moest hij dan toch weer aan zijn tegenstander laten en dat betekende meteen ook de uitschakeling. Met 7-6 (7/3) en 7-5 versloeg Simon Bemelmans in de achtste finales.

UPDATE: ook het dubbelspel heeft Ruben Bemelmans geen geluk gebracht. Samen met zijn landgenoot Michael Geerts stond hij in de kwartfinales tegenover de Fransman Olivetti en de Spanjaard Vega Hernandez. Olivetti en Fernandez wonnen met tweemaal 6-4.