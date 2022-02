Dan toch naweeën van heisa in Australië? Djokovic is na onverwachte nederlaag zeker nummer 1-positie kwijt

Novak Djokovic zal niet langer de nummer 1 van de wereld zijn wanneer maandag de nieuwe rankings worden bekendgemaakt. Dat dreigde al het geval te zijn na het missen van de Australian Open en is nu helemaal zeker na de nederlaag van Djokovic in Dubai.

Op het ATP-toernooi van Dubai kwam Djokovic voor het eerst dit jaar in actie. Zijn overwinningen tegen Musetti en Khachanov leken er op te wijzen dat de Serviër de hele commotie omtrent zijn vaccinatiestatus niet met zich meedraagt. Zijn kwartfinale schepte dan weer aan ander beeld.

Jiří Veselý mocht Djokovic op papier niet al te veel in de problemen brengen. De realiteit was anders. Vooral de opslag van Djokovic was kwetsbaar: in twee sets moest hij zijn service drie keer afstaan. Niet van zijn gewoonte. Nadat Veselý eerst een voorsprong meteen moest inleveren, duwde de Tsjech dus toch door richting setwinst.

EVEN DE RUG RECHTEN MAAR GEEN REMONTE

Bij 5-4 in de tweede set serveerde Veselý voor winst, maar net op tijd kon Djokovic toch terugbreaken. Het begin van een remonte? Neen, want in de tiebreak beschikte Veselý wel over de koelbloedigheid om het af te maken: 6-4 en 7-6 (7/4) en exit Djokovic in Dubai. Dat betekent meteen ook dat Daniil Medvedev maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld is.