Zizou Bergs stuit op Amerikaan in de achtste finales van de challenger van Forli

Zizou Bergs heeft de achtste finales in het challengertoernooi van Forli niet overleefd. De Amerikaan Michael Mmoh was te sterk. Eens die de eerste set op zak had, was Zizou Bergs niet meer in staat om nog veel terug te doen.

Nadat hij in de eerste rond gewonnen had van Arnaldi, hoopte Bergs uiteraard om daar een vervolg aan te breiden. Dat lukte echter niet. Spannend was het wel in de eerste set, die net geen drie kwartier in beslag nam. Die eindigde met een break in het voordeel van Mmoh. Die ging vervolgens voort op zijn elan en kreeg steeds meer greep op de wedstrijd. Bergs zou nog twee spelletjes winnen, maar meer niet. Bij 5-2 serveerde onze landgenoot om in de match te blijven. Mmoh wachtte niet op zijn eigen servicegame om het af te maken, ging op zoek naar nog een break en zou die ook verwezenlijken. Met 6-4 en 6-2 maakte hij een einde aan het toernooi van Bergs.