Ysaline Bonaventure kent helemaal geen genade met jonge thuisspeelster in eerste ronde in Nur-Sultan

Ysaline Bonaventure is prima begonnen aan het ITF-toernooi Nur-Sultan. In de eerste ronde was thuisspeelster Aruzhan Sagandikova de tegenstandster, een 17-jarige speelster zonder ranking. Bonaventure zette de youngster zonder problemen opzij.

Bonaventure nam meteen afstand van de jonge Kazachse. Nadien kon Bonaventure haar voorsprong ook nog verder uitbouwen én de eerste set sterk eindigen. Ook de laatste twee games in de set gingen naar Bonaventure, waardoor de score op 6-2 kwam. De tweede set begon met een zeer felbevochten game, die ook door Bonaventure werd binnengehaald. Opnieuw een tik erbij voor de jonge Sagandikova. Bonaventure gunde haar opponente zelfs geen enkel spelletje meer en plaatste zich met 6-2 en 6-0 bijzonder vlot voor de volgende ronde.