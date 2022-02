Ruben Bemelmans knokt zich in drie sets voorbij Marokkaanse tegenstander in Pau

Het was knokken voor de zege voor Ruben Bemelmans in Pau. In drie sets kreeg hij zijn Marokkaanse tegenstander Benchetrit dan toch op de knieën. Benchetrit had de eerste set gewonnen, maar Bemelmans haalde het nog met 4-6, 6-4 en 6-4.

Ruben Bemelmans was favoriet in zijn eerste wedstrijd op het challengertoernooi van Pau. Dat betekende nog geen vrijgeleide richting kwalificatie. Integendeel, het was Benchetrit die de eerste set afsloot met een break in zijn voordeel.

Bemelmans moest dus aan de bak om een verrassing te vermijden. De games waren al een stuk minder fel betwist in de tweede set in vergelijking met de openingsset en Bemelmans bleek effectief in staat om de wedstrijd te doen kantelen.

SIMON VOLGENDE TEGENSTANDER

Want onze landgenoot won niet enkel de tweede set, hij nam ook een voorsprong in de derde set. Bij 5-3 versierde Bemelmans reeds een matchpunt op de service van Benchetrit. Die overleefde dit moment nog, maar vervolgens serveerde Bemelmans de match simpelweg uit. Zijn volgende tegenstander is de Fransman Gilles Simon.