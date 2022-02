Gillé en Vliegen bieden verdienstelijk weerstand maar verliezen van topreekshoofden in Dubai

Sander Gillé en Joran Vliegen wisten dat ze het tegen de topreekshoofden moesten opnemen in Dubai en dus voor een lastige klus stonden. De Belgen boden wel knap weerstand, maar Mektić en Pavić haalden het desondanks met 6-4 en 7-6 (7/3).

In de eerste zes spelletjes van deze kwartfinale waren beide duo's mekaar waard. In het altijd belangrijke zevende spel konden de Kroaten dan toch hun slag slaan door het beslissende punt te winnen. Dat betekende meteen een break: het zou de enige break in de hele wedstrijd worden.

BESLISSEND PUNT VOOR SETWINST GEMIST

Serveerders waren dus baas. Niet meteen een goed teken voor Gillé en Vliegen, die dus een set achterstand moesten ophalen. Het lukte hen bijna om dat ook te doen, ze kwamen heel dicht bij. Bij 5-6 in hun voordeel haalden ze een 40-0 op om een beslissend punt te forceren. Dat draaide echter uit in het voordeel van Mektić en Pavić.

In plaats van setwinst voor Gillé en Vliegen betekende dat dat de tweede set beslist werd door een tiebreak. Bij 3-3 in de tiebreak vonden de Kroaten het welletjes: met vier gewonnen punten op rij dwongen Mektić en Pavić hun plek bij de laatste vier duo's in Dubai af.