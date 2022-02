Elise Mertens zoals verwacht in het winnende kamp in dubbel tegen Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck

Elise Mertens tegen Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck: deze bijzondere affiche had het dubbel in Doha in petto. Mertens moest het natuurlijk niet op haar eentje zien te klaren: Veronika Kudermetova stond aan haar zijde. De Belgisch-Russische combo won zoals verwacht.

Mertens en Kudermetova veroverden pas nog de titel in Doha. Ook in de kwartfinale in Dubai begonnen ze dus als favorieten. Flipkens en Van Uytvanck mochten proberen om hen iets in de weg te leggen. Dat lukte aanvankelijk nauwelijks. Er kwam in het derde game wel een beslissend punt aan te pas, maar in elk geval gingen de eerste vier spelletjes allemaal naar Mertens en Kudermetova.

Hierna wonnen Flipkens en Van Uytvanck wel twee spelletjes. Meer zou er voor hen niet inzitten in de eerste set. Ook in de tweede set gng de tandem Mertens/Kudermetova op zoek naar een duidelijke voorsprong. Het volledig Belgische duo kon die in eerste instantie nog wel verhinderen, maar het was slechts uitstel van executie.

MATCH EINDIGT MET PASSEERSLAG MERTENS

Flipkens en Van Uytvanck beperkten de achterstand wel tot één break en bij 5-3 kwam het tot een beslissend punt. Hawkeye moest zich uitspreken over de passeerslag van Mertens: die raakte net de lijn. Geen rebreak dus, wel kwalificatie voor de halve finales voor Mertens en Kudermetova, die het haalden met 6-2 en 6-3.