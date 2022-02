Elise Mertens een pletwals in tweede set maar verliest in Doha toch van speelster in vorm

Het enkeltoernooi van Elise Mertens in Doha zit erop. Nochtans was Mertens een echte pletwals in de tweede set van haar partij tegen Anett Kontaveit. De Estse, één van de speelsters in vorm, haalde het in de achtste finales nog wel in drie sets.

Kontaveit had nog maar pas het toernooi van Sint-Petersburg gewonnen en haalde eerder dit jaar ook de halve finales in Sidney. Een zware opgave dus voor Mertens, die bij 2-2 wel op 0-40 kwam op de opslag van Kontaveit. Een bepalend moment, want Kontaveit werkte alle breakballen weg en nam vervolgens meteen zelf afstand, wat haar setwinst opleverde.

Het antwoord van Mertens was een fantastische periode in het begin van de tweede set, waarin ze liefst dertien van de eerste veertien punten won! Mertens was nu helemaal in de zone, er was geen houden meer aan. Met een droge 0-6 gaf de Belgische Kontaveit een draai om de oren.

MENTAAL STERKE KONTAVEIT

Mentaal moet je sterk in je schoenen staan om daarvan te kunnen herstellen. Dat is Kontaveit ook. Ze ging onmiddellijk door de opslag van Mertens in de derde set en deed er met efficiënt spel later nog een tweede break bij. Zo strandde Mertens dan toch in de achtste finales. Kontaveit serveerde uit met een ace naar de buitenkant en won met 6-3, 0-6 en 6-2.