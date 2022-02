Zizou Bergs blijft thuisspeler de baas in twee spannende sets op challenger Forli

Zizou Bergs heeft de eerste horde genomen op de challenger in Forli: hij haalde het van thuisspeler Matteo Arnaldi. Het werden twee spannende sets tussen hen beiden, waarin Bergs toch telkens het laken naar zich toetrok.

Bergs en Arnaldi stapten maandagavond nog de baan op om uit te maken wie van hen twee door zou gaan naar de tweede ronde op het challengertoernooi in het Italiaanse Forli. De eerste set nam veertig minuten in beslag en einde met een break in het voordeel van Bergs.

In de tweede set spendeerden ze nog meer energie en was het nog een tikkeltje spannender. Bij 5-5 kon het nog de twee kanten uit. Het was dan toch Bergs die opnieuw de beslissende break kon forceren en zich zo verzekerde van de kwalificatie. Zizou Bergs versloeg Arnaldi met 6-4 en 7-5.