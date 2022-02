Novak Djokovic laat hele heisa achter zich met overtuigende zege in eerste match van het jaar

Na de hele heisa rond zijn persoon heeft Novak Djokovic toch maar mooi zijn eerste match van het jaar gewonnen. Die speelde 's werelds nummer 1 in Dubai, waar vaccinatie niet verplicht is voor spelers om deel te nemen aan het toernooi.

Nadat Djokovic niet mocht aantreden op de Australian Open, kwam hij dan toch voor het eerst in 2022 in actie. Tegenstander was de Italiaanse wildcardspeler Lorenzo Musetti. Die werd al in zijn tweede opslaggame gebroken. In het volgende spel werd het wel 0-40 voor Musetti, maar Djokovic zette die scheve situatie nog helemaal recht en was vervolgens op weg naar setwinst.

De geschiedenis herhaalde zich in de tweede set, waarin het voor Musetti opnieuw mis liep in zijn tweede opslagspel. Nadien probeerde die nog wel een keer alles op alles te zetten om de rebreak te realiseren. Opnieuw lukte het net niet en deelde Djokovic zijn tegenstander zo een tik uit. Er volgde zelfs nog een extra break in het voordeel van Djokovic: met tweemaal 6-3 plaatste de Serviër zich voor de volgende ronde.