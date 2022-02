Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck overleven samen vlot eerste ronde van dubbeltoernooi Doha

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck vormen samen een duo in het dubbelspel in Doha. De eerste ronde zijn ze alvast vlot doorgekomen. De Belgische dames rekenden af met de Zweedse Björklund en de Britse Webley-Smith met tweemaal 6-3.

Flipkens en Van Uytvanck dubbelden in het verleden al wel eens samen en zijn nog niet verleerd hoe een goed duo te vormen. Ze namen een uitstekende start en liepen onmiddellijk uit. Björklund en Webley-Smith dreigden wel nog terug te komen. Belangrijk was om het beslissende punt te winnen om er 5-3 van te maken en het geen 4-4 te laten worden. Vervolgens haalden Flipkens en Van Uytvanck vlot die eerste set binnen.

De tweede set begon met drie breaks op rij, twee in het voordeel van Flipkens/Van Uytvanck en slechts één in het voordeel van Björklund/Webley-Smith. Het lukte Flipkens en Van Uytvanck om vervolgens hun voorsprong uit te bouwen en hun overwinning niet meer in het gedrang te laten komen.