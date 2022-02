Geen wijzigingen meer in selectie voor Davis Cup tegen Finland

Kapitein Johan Van Herck heeft dinsdag zijn vijfkoppige selectie bevestigd voor het duel in de barrages van de Davis Cup tegen Finland op 4 en 5 maart in Espoo.

Een tijdje terug had Van Herck zijn voorlopige selectie bekendgemaakt en die houdt hij nu ongewijzigd aan.

Opvallende keuze is vooral David Goffin. De hoogstgeplaatste Belgische tennisser is totaal niet in vorm, maar gaat wel mee.

Naast Goffin zijn ook Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gillé en Joran Vliegen van de partij. De vijf wedstrijden tussen Finland en België worden op 4 en 5 maart gespeeld.