Elise Mertens treft Anett Kontaveit: "Ze wint de laatste tijd bijna alles"

Elise Mertens plaatste zich voor de achtste finales van het toernooi in Doha na de opgave van Petra Kvitova.

Na 7-5-winst in de eerste set van Mertens en 1-2 in de tweede set moest de Tsjechische opgeven. "Ik ben goed begonnen aan mijn partij, beter dan maandag", klonk het bij Mertens. "Ik voelde me goed op de court. Ik speelde agressiever en dat in moeilijke omstandigheden. Er was een harde wind. Petra is bovendien een moeilijk te manoeuvreren speelster, maar ik was in staat veel ballen terug te halen en haar in de fout te dwingen."

In 2019 wist Mertens het toernooi nog te winnen. Daarvoor moet ze nu in de achtste finales voorbij Anett Kontaveit. "Kontaveit wint de laatste tijd bijna al haar wedstrijden. Het wordt dus zeker een uitdaging. Ik heb al verschillende keren tegen haar gespeeld, maar de laatste keer dateert van Miami vorig jaar. Ik neem het positieve van de match van vandaag alvast mee."