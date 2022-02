Nummer 7 van de wereld ontzegt Auger-Aliassime 2de titel op rij, ook onder meer 'nieuwe Nadal' pronkt met trofee

Na een drukke tennisweek zijn er weer heel wat titels uitgedeeld. Auger-Aliassime stuitte op nummer zeven van de wereld Andrey Rublev in de finale in Marseille. In Rio de Janeiro was de titel voor de jonge Alcaraz. Elders was er toernooiwinst voor Norrie en Bautista Agut.

Auger-Aliassime had vorige week Rublev nog verslagen in de finale van Rotterdam. Uiteindelijk zou de Canadees daar ook het toernooi winnen. In Marseille waren de rollen omgekeerd. Het werd een spannende tweesetter. Rublev trok aan het langste eind met 7-5 en 7-6 (7/4), deze keer was hij de man die de week afsloot met een titel.

NORRIE WINT FINALE ZONDER SERVICEVERLIES

Dat deed ook de 18-jarige Carlos Alcaraz, ook wel 'de nieuwe Rafael Nadal' genoemd, in Rio de Janeiro. Alcaraz, die nu al in de top dertig van de wereld staat, haalde het overtuigend met 6-4 en 6-2. In Delray Beach was het dan weer Cameron Norrie die zegevierde tegen Reilly Opelka. Geen van beide heren stond zijn service af, Norrie won met 7-6 (7/1) en 7-6 (7/4).

In Doha won Bautista Agut dan weer de finale van Basilashvili met 6-3 en 6-4. De Spanjaard nam zo revanche voor de verloren finale van vorig jaar. In Dubai was het dames enkelspel eerder al afgelopen. Jelena Ostapenko pakte de titel door Kudermetova te verslaan met 6-0 en 6-4.