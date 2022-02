Maryna Zanevska uitgeschakeld dubbelspel in Doha

Maryna Zanevska is in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Doha in Qatar uitgeschakeld.

Zanevska speelde samen met de Georgische Oksana Kalashnikova. Ze verloren in twee sets van de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Australische Ellen Perez. De wedstrijd duurde uiteindelijk maar een uurtje en eindigde bij 6-3 en 6-2. In de volgende ronde, meteen de achtste finales, wacht de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, het vijfde reekshoofd. In het enkelspel kon Zanevska niet door de kwalificaties geraken.

